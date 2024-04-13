الأردن يغلق المجال الجوي أمام حركة الطائرات ابتداءً من الآن

شفق نيوز/ قررت المملكة الأردنية، يوم السبت، إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا، بسبب تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة.

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني في بيان: "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

وأضافت "جاء القرار حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا".