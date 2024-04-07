الأردن يرسل 105 شاحنات وينفذ إنزالات جوية إغاثية على مناطق في غزة

شفق نيوز/ أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الأحد، إرسال قافلة مساعدات تضم 105 شاحنات من المواد الغذائية، إلى قطاع غزة، في حين اشارت الى تنفيذ انزالات جوية إغاثية على مناطق في شمال قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "القافلة تعد أكبر المساعدات الأردنية حجما منذ بدء الحرب في قطاع غزة".

وبين الشبلي أن القافلة التي تضم مواد غذائية أساسية من بينها مادتا الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها إلى قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن هذه القافلة سيتبعها عدد من القوافل المماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية الموجهة إلى القطاع.

من جانبه أعلن الجيش الأردني، عن تنفيذ 8 إنزالات جوية إغاثية على مناطق في شمال قطاع غزة بمشاركة دولية.

وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لمصر، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا، إضافةً إلى طائرة تابعة لهولندا.

وسيّر الأردن، الأحد، بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات جديدة لأهل غزة، ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أرسلت 460 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، ونفذت 72 إنزالا جويا أردنيا، إلى جانب 153 إنزالا جويا مشتركا، في مواقع مختلفة من القطاع، إضافة إلى 48 طائرة مساعدات إغاثية أُرسلت عبر مطار العريش الدولي في مصر، وفق وكالة الأنباء الأردنية.