الأردن.. مقتل شخص هاجم نقطة أمنية وأصاب 3 عناصر

شفق نيوز/ قتل شخص، يوم الأحد، بعد أن أطلق النار على دورية أمنية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، ما تسبب في إصابة ثلاثة عناصر.

وذكرت مديرية الأمن العام الأردني، أن المشتبه به أطلق عيارات نارية باتجاه الدورية، مما استدعى تدخل قوة أمنية إلى الموقع، وعند محاولة المشتبه به الفرار، تمت مطاردته ومحاصرته.

وأضافت المديرية أن المشتبه به بادر بإطلاق النار على القوة الأمنية، التي ردت بتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتله.

وخلال العملية، أصيب ثلاثة من رجال الأمن العام بجروح، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، والتحقيقات في الحادثة ما تزال جارية، بحسب المديرية.

في السياق، أخبر مصدر أمني وكالة رويترز، بأن واقعة إطلاق النار جرت في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث فرضت الشرطة الأردنية طوقا أمنياً بعد سماع طلقات نارية.