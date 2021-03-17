الأردن: توقيف مسؤولين على خلفية حادثة السلط

شفق نيوز / قرر نائب عام عمان، حسن العبداللات، يوم الأربعاء، توقيف مدير صحة البلقاء، ومساعد مدير مستشفى الحسين بالسلط للشؤون التمريضية، ومسؤول الأجهزة الطبية، على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى.

وأوضح العبداللات، أن "مدعي عام السلط، قرر توقيف هؤلاء المسؤولين في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة أسبوع، وأسند إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 7 مرات بالاشتراك"، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة "الانتهاء من التحقيقات كاملة".

وأشار إلى أن "التحقيقات ما زالت تسير بوتيرة عالية ودقيقة حتى الانتهاء من تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة التي راح ضحيتها 9 أردنيين، منهم 7 بسبب نفاد الأكسجين".