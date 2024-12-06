الأردن تنفي.. مسؤولون عرب يحثون الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى

شفق نيوز/ بقي الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا يوم الجمعة، بحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون أمنيون سوريون وعرب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بينما غادرت زوجته وأولاده إلى روسيا الأسبوع الماضي، كما توجه أصهاره إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب تقرير للصحيفة الأمريكية، أن "مسؤولين مصريين وأردنيين دعوا الأسد إلى مغادرة البلاد، وتشكيل حكومة في المنفى".

لكن السفارة الأردنية في واشنطن نفت ذلك بشدة.

وذكرت الصحيفة أن الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر، باتت تشعر بقلق متزايد إزاء الانهيار السريع لنظام الأسد، وما قد يترتب على ذلك من زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وقالت إن الأسد حث تركيا على التدخل لوقف المتمردين، "وسعى للحصول على الأسلحة والمساعدة الاستخباراتية من دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والعراق، ولكن حتى الآن تم رفض طلباته، كما قال مسؤولون أمنيون سوريون ومسؤولون عرب".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية، السبت، سيطرتها على مدينة درعا جنوب البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق مع الجيش النظامي لتأمين انسحابه بشكل منظم، وفقا لمصادر في المعارضة.

وأفادت المصادر بأن مسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين كانوا يخدمون في المدينة حصلوا على ممر آمن إلى العاصمة دمشق كجزء من الاتفاق.

يذكر أن مدينة درعا تعتبر رمزا لاندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في عام 2011، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التطورات المتسارعة على الساحة السورية.

ويأتي هذا التقدم بعد ساعات من إعلان المعارضة السورية، الجمعة، وصول مقاتليها إلى حدود مدينة حمص، وأنهم يوجهون النداء الأخير للقوات السورية للانشقاق عن نظام الرئيس، بشار الأسد.