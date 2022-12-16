الأردن تعلن مقتل ضابط وإصابة عناصر أمن جراء "أعمال عنف" شهدتها البلاد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، يوم الجمعة، مقتل ضابط وإصابة عدد من عناصر الأمن بجروح جراء أعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد جراء رفع أسعار المحروقات.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ستكون هناك إجراءات امنية مشددة بعد ما حدث يوم أمس ولن يسمح لأي شخص بإستغلال الاحتجاجات في توجيه البوصلة إلى العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة

وطالب الوزير المواطنين بالابتعاد عن العنف وفصله عن الاحتجاج السلمي، مردفا بالقول إن الحكومة تعاملت مع الموقف بمسؤولية.

وشدد الوزير على أن السلطات الأمنية لن تسمح بتجدد أعمال العنف، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي صعب في الأردن إلا أن الحكومة تعمل على تخفيف حدة تأثير هذه الأزمة.