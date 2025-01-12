الأردن.. أب يُغرق طفليه "انتقاماً" من أمهما

شفق نيوز/ أقدم أب أردني، يوم الأحد، على قتل طفليه "غرقاً" بسبب خلاف عائلي مع أمهما انتقاماً منها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن قسم حماية الأسرة بمحافظة الزرقاء تلقى، بلاغاً حول تعرض طفلين للإيذاء من والدهما الذي اصطحبهما إلى جهة مجهولة.

وأضاف أنه خلال اتصال هاتفي، زعم الأب أنه ألقى طفليه في سيل الزرقاء. وعلى الفور، تحركت فرق الغطاسين في الدفاع المدني وفرق من شرطة الزرقاء لتمشيط المنطقة والبحث عن الطفلين، بالتزامن مع إلقاء القبض على والد الطفلين ومباشرة التحقيقات معه.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني وشرطة الزرقاء تمكنت من العثور على جثتي الطفلين في سيل الزرقاء، بعد جهود مكثفة من البحث والتمشيط.

وأوضح أن والد الطفلين اعترف خلال التحقيقات بقيامه بإلقائهما في السيل إثر خلافات عائلية، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال جارية للكشف عن ملابسات الجريمة جميعها.