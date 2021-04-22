الأردن.. الملك يطلب الإسراع بحل قضية المتورطين بـ"الفتنة"

شفق نيوز / طلب الملك الأردني عبدالله الثاني، يوم الخميس، من المسؤولين، النظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله في "قضية الفتنة" عند أهله بأسرع وقت، بمناسبة شهر رمضان.

ودعا الملك الأردني، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو إنجر وراء هذه الفتنة" التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.

ووفق وكالة أنباء "عمون" الإخبارية الأردنية، يأتي كلام الملك الأردني، ردا على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا إليه عريضة موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأكد الملك عبدالله الثاني أن "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق".