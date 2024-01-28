الأردن: الجنود الأمريكان قتلوا خارج حدودنا

شفق نيوز/ أعلن الأردن، مساء الأحد، أن الهجوم الذي قتل خلاله 3 جنود أمريكيين لم يقع داخل الأراضي الأردنية، وذلك بعد ساعات على إعلان البنتاغون، تعرض قاعدة عسكرية في الأردن لهجوم من ميليشيات موالية لإيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضيين، إن "ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف"، مؤكداً أن "القاعدة خارج حدود الأردن".

وتقع قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن والعراق، لكنها تتبع محافظة حمص السورية.

وجاءت تصريحات مبيضيين بعد إعلان واشنطن أن 3 جنود أمريكيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أميركية متمركزة في قاعدة شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أمريكية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.