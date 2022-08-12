الأرجنتين تصادر طائرة فنزويلية يشتبه في علاقتها بإيران

صادرت سلطات الأرجنتين طائرة فنزويلية محتجزة في بوينس آيرس منذ حزيران الماضي، بناء على طلب من الولايات المتحدة، وسط شكوك بأن الطائرة إيرانية الأصل قد يكون لها علاقة بالإرهاب.

واحتج وفد فنزويلي رسمي لدى سفارة الأرجنتين في كراكاس على احتجاز طائرة شحن وطاقمها في بوينس آيرس منذ يونيو، بينما وافق قاض في الأرجنتين على طلب من الولايات المتحدة بمصادرة الطائرة.

وكانت طائرة الشحن وهي من طراز "بوينغ 747" وتملكها شركة "إمتراسور" الفنزويلية احتجزت في الأرجنتين منذ وصولها في الثامن من يونيو من المكسيك محملة بشحنة من قطع غيار السيارات، بعدما حاولت من دون جدوى دخول أوروغواي.

ووافق القاضي الأرجنتيني فيديريكو فيلينا على طلب من الولايات المتحدة بمصادرة الطائرة بتهمة انتهاك القوانين عندما باعتها إيران إلى فنزويلا، بما أن البلدين يخضعان لعقوبات أمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام".

وزار وزير النقل رامون فيلاسكيز ونواب موالون للحكومة السفارة للاحتجاج على ذلك، بينما تجمع عشرات العاملين في شركة الخطوط الجوية الحكومية "كونفياسا" في الخارج وهم يهتفون "أعيدوا الطائرة وطاقمها!".

AFP