الأربعاء المقبل.. بايدن يلتقي بوتين ويعدُّ لمؤتمر صحفي بشكل "منفرد"

شفق نيوز/ سيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمرا صحفيا بمفرده عقب اجتماعه، الأربعاء، في جنيف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن البيت الأبيض السبت.

وأوضح مسؤول حكومي أميركي "نأمل أن يتيح هذا الاجتماع الفرصة لمناقشات صريحة ومباشرة".

ويرى البيت الأبيض أن المؤتمر الصحفي "المنفرد" هو "الشكل المناسب" للتحدث عن الموضوعات التي تم التطرق إليها بوضوح، وذلك حول التقارب المحتمل أو حول المسائل التي تشكل "مخاوف حقيقية" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الاجتماع سيتضمن جلسة عمل وجلسة مصغرة، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون المحادثات بين الرئيسين صعبة حول أوكرانيا وبيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية. ويؤكد البيت الأبيض منذ أسابيع أنه يسعى إلى جعل العلاقات بين البلدين أكثر "استقرارا ويمكن التنبؤ" بتطوراتها.

ولا يزال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اجتماع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وبوتين في هلسنكي في يوليو 2018 ماثلا في أذهان الجميع في واشنطن.

وعمد ترامب وقتها إلى الوقوف في صف رجل المخابرات السوفياتي السابق، في تصرف غريب أثار ضجة حتى داخل حزبه، حول اكتشاف أجهزة الاستخبارات الأميركية أن روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016.