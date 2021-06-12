سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأربعاء المقبل.. بايدن يلتقي بوتين ويعدُّ لمؤتمر صحفي بشكل "منفرد"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-12T16:09:10+0000
الأربعاء المقبل.. بايدن يلتقي بوتين ويعدُّ لمؤتمر صحفي بشكل "منفرد"

شفق نيوز/ سيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمرا صحفيا بمفرده عقب اجتماعه، الأربعاء، في جنيف مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن البيت الأبيض السبت.

وأوضح مسؤول حكومي أميركي "نأمل أن يتيح هذا الاجتماع الفرصة لمناقشات صريحة ومباشرة".

ويرى البيت الأبيض أن المؤتمر الصحفي "المنفرد" هو "الشكل المناسب" للتحدث عن الموضوعات التي تم التطرق إليها بوضوح، وذلك حول التقارب المحتمل أو حول المسائل التي تشكل "مخاوف حقيقية" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الاجتماع سيتضمن جلسة عمل وجلسة مصغرة، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون المحادثات بين الرئيسين صعبة حول أوكرانيا وبيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية. ويؤكد البيت الأبيض منذ أسابيع أنه يسعى إلى جعل العلاقات بين البلدين أكثر "استقرارا ويمكن التنبؤ" بتطوراتها.

ولا يزال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب اجتماع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وبوتين في هلسنكي في يوليو 2018 ماثلا في أذهان الجميع في واشنطن.

وعمد ترامب وقتها إلى الوقوف في صف رجل المخابرات السوفياتي السابق، في تصرف غريب أثار ضجة حتى داخل حزبه، حول اكتشاف أجهزة الاستخبارات الأميركية أن روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016.

related

بايدن: بوتين قاتل وسيدفع الثمن

Date: 2021-03-17 12:22:35
بايدن: بوتين قاتل وسيدفع الثمن

بوتين يهنئ بايدن بعد إعلان فوزه رسمياً

Date: 2020-12-15 08:04:31
بوتين يهنئ بايدن بعد إعلان فوزه رسمياً

في أول اتصال مع بوتين.. بايدن يعبر عن قلقه من أنشطة روسيا

Date: 2021-01-26 20:10:26
في أول اتصال مع بوتين.. بايدن يعبر عن قلقه من أنشطة روسيا

دعوة بايدن لعقد قمة مع بوتين ما تزال قائمة

Date: 2021-04-15 17:45:18
دعوة بايدن لعقد قمة مع بوتين ما تزال قائمة

ترامب يعلن فوزه في ميشيغان وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وجورجيا

Date: 2020-11-04 22:37:04
ترامب يعلن فوزه في ميشيغان وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وجورجيا

إدارة بايدن تعطي أول إشارة للتراجع عن خطط سحب الجنود

Date: 2021-01-29 20:47:16
إدارة بايدن تعطي أول إشارة للتراجع عن خطط سحب الجنود

استطلاع يصدم ترامب.. ويضع بايدن في الصدارة

Date: 2019-06-17 07:31:39
استطلاع يصدم ترامب.. ويضع بايدن في الصدارة

الصين وروسيا لم تهنئا بايدن بالفوز.. لماذا؟

Date: 2020-11-09 11:42:05
الصين وروسيا لم تهنئا بايدن بالفوز.. لماذا؟