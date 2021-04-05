الإدارة الأميركية غير متفائلة بمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

شفق نيوز/ استبعدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، إجراء حوار مباشر مع إيران لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن وفد الولايات المتحدة في محادثات فيينا التي ستجري غداً الثلاثاء، سيقوده المبعوث الخاص للبلاد المعني بشؤون إيران، روب مالي.

وأضاف "لا نقلل من نطاق التحديات التي تواجهنا. هذه الأيام الأولى من العملية التفاوضية. لكننا لا نتوقع تحقيق انفراجة مبكرة أو فورية لأننا تعتقد أن هذه المناقشات ستكون صعبة".

وأشار برايس إلى أن المحادثات ستجري ضمن فرق عمل سيشكلها الأوروبيون، مبينا أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي، وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي للولايات المتحدة القيام بها.

ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا تتوقع حاليا محادثات مباشرة مع إيران "لكنها ما زالت منفتحة على ذلك".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تنوي اتخاذ إجراءات أو تقديم تنازلات أحادية الطرف لتحسين مواقع إيران خلال المحادثات.

وتستضيف فيينا غداً الثلاثاء، محادثات بين إيران ومجموعة "4+1" ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في إطار الجهود الدولية لإحياء هذه الصفقة وإعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بها.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستشارك كذلك في المحادثات، لكن إيران شددت مرارا على أنها لن تخوض أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الطرف الأمريكي خلال هذه الاجتماعات.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة.