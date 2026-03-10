الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بوقف استهداف البنى التحتية للطاقة الإيرانية

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من إسرائيل عدم شن مزيد من الضربات على منشآت الطاقة والنفط الإيرانية.

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر قولهم، إنه تم نقل الرسائل الأميركية على مستوى سياسي رفيع وإلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، لأسباب تتعلق بحماية المدنيين الإيرانيين والمصالح الاقتصادية لما بعد الحرب.

وذكرت المصادر أسباب رئيسية للطلب الأميركي، أن "الضربات تضر بالجمهور الإيراني الذي يأمل ترمب في كسب وده. ترمب يهدف إلى التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد الحرب، على غرار النهج مع فنزويلا. خشية من هجمات انتقامية إيرانية مدمرة على البنية التحتية للطاقة الخليجية، مما قد يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية".

ووصف مصدر مطلع الضربات على منشآت النفط الإيرانية - وفق الموقع - بأنها "خيار يوم القيامة" يجب الاحتفاظ به كخيار اضطراري فقط إذا هاجمت إيران منشآت الخليج أولاً. وقد ألمح ترمب إلى ذلك علناً محذراً من أن الولايات المتحدة ستضرب "بشكل أقوى بعشرين مرة" إذا أضرت إيران بالإمدادات العالمية.

وانتقد السيناتور ليندسي غراهام، أحد أشد مؤيدي الحرب في الحزب الجمهوري، الضربات الإسرائيلية، محذراً من أن استهداف منشآت النفط قد "يشل فرصة الشعب الإيراني في بدء حياة جديدة" بعد سقوط النظام.

فيما أبعد وزير الحرب بيت هيغسيث الإدارة عن هذه الضربات، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تهاجم أهدافاً من هذا النوع.