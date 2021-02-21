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الإدارة الأميركية تضع شرطاً للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-21T16:16:47+0000
الإدارة الأميركية تضع شرطاً للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، يوم الأحد، أن واشنطن مستعدة للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إيران في حال أوفت الأخيرة بالتزاماتها.

وقال سوليفان في حوار مع مع شبكة CNN، إن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي مشروطة بمدى التزام إيران بما نص عليه الاتفاق، مشيراً إلى أن تهدد مسبقاً بالتخلي أكثر عن التزاماتها.

وأشار إلى أن إيران رفضت التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية في العمل الذي تقوم به لمنع استخدام إيران مواقعها في صناعة أسلحة نووية.

يشار إلى أن مصادر كانت قد اكدت أن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لكسب الوقت.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد صرحت في الثامن من شباط الجاري، أنه إذا امتثلت إيران بالكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تحكم برنامج طهران النووي (الاتفاق النووي)، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

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