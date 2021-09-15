الإدارة الأمريكية تطور نظاما جديدا للسفر الدولي خاص بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن تطوير نظام جديد للسفر الدولي يشمل إجراءات قوية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة رويترز، عن منسق فريق العمل المعني بالتعامل مع كورونا في البيت الأبيض، جيفري زينتس، قوله إن "الولايات المتحدة تطور نظاما جديدا للسفر الدولي سيشمل إجراءات قوية للحد من انتشار الجائحة من بينها تعقب المخالطين".

وبين أن "الإدارة الأمريكية لا تعتزم التخفيف الفوري لأي قيود تتعلق بالسفر بسبب حالات الإصابة بالسلالة دلتا شديدة العدوى من المرض".

وأضاف "ننظر في المتطلبات المتعلقة بتطعيم الأجانب القادمين للولايات المتحدة"، مشيرا الى أن الإدارة الأمريكية "تريد رفع قيود السفر بأسرع ما يمكن".

ولفت زينتس إلى أن الإدارة "تعمل حاليا على الاستعداد لوضع نظام جديد للسفر الدولي أكثر أمنا وقوة واستدامة ليحل محل القيود الراهنة".

وطبقت السلطات الأمريكية قيود سفر استثنائية للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2020 على القادمين من الصين لمواجهة انتشار فيروس كورونا في بداية الجائحة ثم أضافت منذ ذلك الحين العديد من الدول أحدثها الهند في مايو/ أيار.