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الإدارة الأمريكية تحسم موقفها بشأن "سحب" قواتها من الخليج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-01T17:16:36+0000
الإدارة الأمريكية تحسم موقفها بشأن "سحب" قواتها من الخليج

شفق نيوز/ نفت الإدارة الأميركية، يوم الخميس، نيتها في سحب أو تخفيض عدد قواتها المتمركزة في الدول الخليجية، في رد رسمي على الأنباء التي تحدثت عن توجه الرئيس الأميركي جو بايدن لسحب القوات العسكرية من الخليج.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على التهديدات في العالم، مضيفة أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العالم مرهونة بعناصر متعددة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية جوي هود، أن "وزارة الدفاع الأميركية والرئيس جو بايدن لم يتخذا قراراً بشأن تخفيض عدد القوات في الخليج، أو سحب معدات"، مشدداً على التزام بلاده بأمن المنطقة.

وأشار إلى أن هناك إعادة تموضع قريب للقوات الأميركية، مؤكدا ان "دول المنطقة تعلم أن أميركا هي الشريك المفضل، فيما تعمل واشنطن جاهدة على كسب هذه الثقة".

كذلك شدد على أن شركاء الولايات المتحدة في الخليج قادرون على تولي المهام العسكرية بأنفسهم بنجاح، وهم قادرون على حماية المنطقة وليس بالضرورة وجود قوات على الأرض.

وأضاف هود "تحالفاتنا موجودة لتبقى.. لن يرحلوا، إن التزامنا بسلامة وأمن واستقرار شركائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا يتغير ولن يتغير أبداً".

كما أشار إلى الزمن قد أكد أن نجاح السياسة الأمريكية جاء بسبب التحالفات، مشيراً إلى ما فعله التحالف الدولي من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وكانت صحيفة ستريت جورنال، قد أفادت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسمائهم، بأن بايدن أصدر تعليمات للبنتاغون بالبدء في سحب جزء من القوات العسكرية من منطقة الخليج، وتم بالفعل إعادة نشر ثلاث بطاريات على الأقل من أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.

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