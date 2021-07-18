الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بها

شفق نيوز/ أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتراف بها، من قبل النظام السوري والمجتمع الدولي.

وذكرت الإدارة الذاتية منشوراً على موقع فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الهاشتاغ المعتمد لحملة المطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو #Status4NorthAndEastSyria".

وقالت "ثورة 19 تموز، تبنت هذه الثورة ضرورة التغيير السلمي وتحقيق تطلعات السوريين دون تمييز مع ضرورة تطوير نظام لا مركزي في سوريا بديل عما ساد لعقود وأهلك البلاد".

وتمثل الإدارة الذاتية حكماً ذاتياً للمناطق الواقعة في شمال وشرق سوريا وهي عفرين والجزيرة والفرات، وهي تدير شؤون هذه المناطق منذ أواخر العام 2013.