الإدارة الذاتية تندد بقصف تركي أودى بحياة مدنيين في تل رفعت

شفق نيوز/ نددت الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال وشرق سوريا اليوم الأحد، باستهداف الجيش التركي للمدنيين ببلدة تل رفعت شمال حلب، ودعت روسيا وأميركا إلى الحد من ممارساتها.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز؛ أنه "قتل 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل وأصيب عشرة آخرون، أمس السبت في قصف مدفعي للقوات التركية على الأحياء السكنية لمدينة تل رفعت التي يقطنها آلاف النازحين من منطقة عفرين ونواحيها بعد الاجتياح التركي للمنطقة 2018.

وأوضحت الإدارة الذاتية في بيان نشرته على موقعها الرسمي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن تركيا "في الذكرى السنوية الثالثة لعدوانها على عفرين قامت بارتكاب مجزرة جديدة باستهداف ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بالقذائف مما أدى إلى استشهاد ٣ مدنيين (طفلين وامرأة) وجرح ٩ آخرين من مهجري عفرين المحتلة".

ونوهت إلى "استهداف منزل جنوب مدينة كوباني بطائرة مسيرة نوع درون أصابت أحد المدنيين بجروح، بالإضافه إلى هجماته على عين عيسى وغيرها من المناطق".

وأشار البيان إلى أن الهجوم "يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الإحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب أفظع الإنتهاكات في عفرين وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها هو إعلان واضح على الدوام لمخططات الإبادة والإحتلال خاصة من خلال استهداف المدنيين الأبرياء حيث سبق وتم استهداف الأطفال في تل رفعت في الشهر 12 من عام 2019 وأدى ذلك لوقوع شهداء وجرحى".

ونددت الإدارة الذاتية "بأشد العبارات هذه الهجمات غير المسؤولة ونهج الإبادة واستهداف المدنيين من قبل دولة تركيا الفاشية وتجاوزاتها لكل الأعراف والمواثيق الدولية بما فيها ما هو متعلق بسوريا".

وأكدت على ضرورة أن "يكون هناك دور واضح وعاجل للقوى الفاعلة في سوريا بما فيها روسيا وأمريكا في المقدمة حول هذا التصعيد والهجوم وضرورة الحد من هذه الممارسات التركية".

وقالت الإدارة الذاتية؛ إن "التوجه التركي يؤجج الأمور ويدفع المنطقة نحو الحسم العسكري وبالتالي سيكون انعكاس ذلك سلبياً على المنطقة عامة دون استثناء".

وشددت الإدارة الذاتية على أنها لن"تتوانى في الدفاع عن نفسه واستخدام حقه المشروع في حماية مكاسبه ومنطقته وبكل السبل المتاحة".

واعتبرت الهجمات التركية "ما هي إلا تعقيد آخر للوضع المتأزم في سوريا وجر للأمور نحو الفوضى بكل تأكيد".