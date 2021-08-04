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الإدارة الذاتية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف "الممارسات الاجرامية"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-04T11:43:21+0000
الإدارة الذاتية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف "الممارسات الاجرامية"

شفق نيوز/ طالبت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتدخل للحد مما وصفته بـ"الممارسات الاجرامية" لتركيا والفصائل التابعة لها.

وقتل رجل وثلاثة من أطفاله وأصيبت الزوجة وطفلها بجروح خطيرة، فجر اليوم، جراء قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها على بلدة الصفاوية في ريف بلدة عين عيسى، شمال سوريا.

ونددت الإدارة الذاتية في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "بالهجوم التركي العدواني على مناطق عين عيسى حيث المناطق الآهلة بالسكان المدنيين، والتي تتكرر بشكل كبير على يد تركيا ومرتزقتها رغبة في ضرب استقرار مناطقنا وترويع الأهالي" وفق تعبير البيان.

وقالت الإدارة إن "الهجوم العدواني اسفر عن استشهاد أربعة أفراد من عائلة “زيدان خلف العيسى” من أهالي قرية الصفاوية شرق ناحية عين عيسى وهم زيد خلف العيسى وثلاث من اطفاله ( زياد، منى، هدى) وجرح سيدة وابنتها اصاباتهم بليغة تم انتشالهم من منزلهم الذي تهدم بسبب القصف التركي".

وأشار البيان إلى أن "هذا الهجوم يأتي في سياق سياسات تركيا الإبادية بحق شعبنا وتجاهل واضح لكل القيم والأعراف الدولية كذلك تصعيد ممنهج لفرض اجنداتها العدائية".

وطالبت الإدارة الذاتية "المنظمات الحقوقية والإنسانية وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي وأيضاً دولة روسيا الاتحادية بالتدخل للحد من هذه الممارسات الاجرامية الغير مسؤولة بحق شعبنا."

وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الفصائل المسلحة وتركيا باستهداف منازل وقرى المدنيين على طول خطوط التماس بين الطرفين في ريف رأس العين وتل أبيض وعين عيسى شمال سوريا.

 

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