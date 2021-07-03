الإدارة الذاتية تسلّم روسيا 20 طفلا من عائلات داعش

شفق نيوز/ سلّمت الإدارة الذاتية الكوردية في شرق وشمال سوريا، اليوم السبت، في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا وفداً دبلوماسياً روسياً عشرين طفلا فقدوا آباءهم المرتبطين بتنظيم داعش، بحسب وكالة فرانس برس.

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.

ونقلت فرانس برس عن دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قولها؛ إنه "تم تسليم عشرين طفلاً من الجنسية الروسية كانوا في مخيم روج" إلى الوفد الروسي السبت.

وأضاف المصدر أن جميع الأطفال المسلمين أيتام وتتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و16 عاما.

وكانت موسكو قد استلمت من الإدارة الذاتية الكوردية في أبريل 34 طفلاً يتيما من أبناء العائلات المنتمية لتنظيم داعش

وروسيا من أولى القوى الأجنبية التي بدأت تنظيم عمليات ترحيل لمواطنيها من سوريا والعراق، وتسلمت حتى الآن أكثر من 200 شخص من سوريا.

وتتردّد غالبية الدول، لا سيما الأوروبية في الاستجابة لدعوة الكورد. وقد رحّل بعضها مثل فرنسا عددا محدودا من الأطفال بينهم أيتام.

ودقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء الماضي ناقوس الخطر، بشأن "مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، محتجزين في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة".

وعلى إثر ذلك، أكدت الإدارة الذاتية الكوردية ضرورة إنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال العائلات المنتمية لتنظيم داعش، وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدتها.

وبدأت الحرب في سوريا العام 2011 وتعقّدت بمرور الأعوام مع ضلوع قوى أجنبيّة وتزايد عدد الجماعات المسلحة والجهادية.