الإدارة الذاتية تسلم طفلاً داعشياً لوفد بلجيكي في القامشلي

شفق نيوز/ سلّمت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، طفلا من عوائل تنظيم داعش يبلغ من العمر تسعة أعوام إلى وفد بلجيكي وصل إلى مدينة القامشلي أمس الخميس.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز إن الوفد بلجيكي ترأسه كووين ستيفينز القنصل البلجيكي في عمان وجوهان كاسير المدير المشترك للمساعدة القنصلية.

وتباحث الجانبان حول "العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالمنطقة أبرزها ضرورة مشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية، وحل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية، ودور المملكة البلجيكية للمساهمة في حلها ودعم الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا".

وكذلك تطرق ممثلو الادارة الذاتية إلى استمرار "الانتهاكات " التركية في عفرين ورأس العين (سري كانيه) وتل ابيض، كما إن مدينة عين عيسى تتعرض لقصف مستمر بالطائرات الحربية والمسيرة وتستهدف المدنيين العزل" وفق البيان.

وناقش الجانبان "الوضع الإنساني في المخيمات وضرورة العمل على إعادة فتح معبر تل كوجر (اليعربية) لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية".

وكان قد وصل في وقت سابق من الأسبوع المنصرم ثلاثة وفود من ألمانيا وفنلندا والنمسا إلى مناطق الإدارة الذاتية حيث تم تسليم اطفال ونساء للوفدين الالماني والنمساوي دون ذكر أعدادهم.