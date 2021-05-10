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الإدارة الذاتية تسلم رواتب عامليها دون زيادة لشهر نيسان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-10T17:37:24+0000
الإدارة الذاتية تسلم رواتب عامليها دون زيادة لشهر نيسان

شفق نيوز/ أعلن إقليم الجزيرة التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، تسليم أجور الموظفين لشهر نيسان الماضي من دون زيادة النسبة المقترحة.

وقالت هيئة المالية في الاقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نظراً لتأخر اللائحة التنفيذية لقرار زيادة الرواتب وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي في اقليم الجزيرة، وحرصاً على توزيع الرواتب قبل عيد الفطر، قررنا ترحيل زيادة شهر نيسان الى شهر ايار الجاري".

وبينت انه "سيتم توزيع رواتب نيسان بدون زيادة في الايام المقبلة وتوزيع راتب شهر ايار مع زيادة شهريّ ايار ونيسان معاً".

وقررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيادة أجور موظفيها بنسبة 30% اعتباراً من 1/4/2021، للذين يعملون بموجب عقود عمل قانونية لدى مؤسساتها باستثناء عقود الخبرة.

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