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الإدارة الذاتية تستنفر قواتها وتطيح بعشرات الدواعش في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-06T10:09:52+0000
الإدارة الذاتية تستنفر قواتها وتطيح بعشرات الدواعش في سوريا

شفق نيوز/ أعلن مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم السبت، عن إلقاء القبض على العشرات من عناصر تنظيم داعش في دير الزور والحسكة، خلال عملية واسعة للقوات العسكرية والأمنية التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الكورد، في اليومين الماضيين.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أمس الجمعة، عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق، ضد خلايا داعش بمشاركة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي.

وقال مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، ان "العملية تستهدف خلايا تنظيم داعش في ريف الحسكة الجنوبي وكامل صحراء دير الزور وعلى طول الحدود السورية العراقية".

وأوضح أن  قوات "قسد"، اعتقلت أكثر من 40 عضواً من خلايا التنظيم وعثرت على مستودعات لذخائر وأجهزة اتصالات وأسلحة خفيفة ومتوسطة خلال عملية التمشيط.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية أن العملية تأتي رداً على اغتيال خلايا تنظيم داعش لامرأتين عاملتين في الإدارة الذاتية بالقرب من بلدة الدشيشة جنوب الحسكة.

وأقدمت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم “داعش” أواخر كانون الثاني الماضي، على اختطاف كل من سعدة الهرموش الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل شاير بريف حسكة، والنائبة في المجلس هند الخضر، من منزلهما، ليعثر السكان بعدها بساعات على جثتيهما مقطوعتي الرأس على جانب الطريق العام بنفس المنطقة.

وبالرغم من تمكن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الأميركي من إنهاء سيطرة تنظيم داعش جغرافياً في شرق الفرات بسوريا في آذار 2018 إلا أن خلايا التنظيم لا تزال تنشط في المنطقة وبشكل خاص في ريف دير الزور الشرقي وجنوب الحسكة.

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