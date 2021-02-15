الإدارة الذاتية تزيد الضغط على نظام الأسد وتستولي على مؤسساته في الحسكة

شفق نيوز/ استولت الإدارة الذاتية، على مراكز تابعة للحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "الإدارة الذاتية فرضت سيطرتها يوم أمس الأحد على ثلاثة مطاحن تابعة للحكومة السورية وهي (الجزيرة - القامشلي – الحسكة)".

وأضاف المصدر أن "قوى أمنية تابعة للإدارة الذاتية استولت على مرآب الحبوب بمدينة القامشلي والذي يحوي عشرات الشاحنات الخاصة بنقل الطحين والحبوب".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من مدينة القامشلي أنه ليلة أمس جرى تبادل لاطلاق نار بين قوات الأمن الداخلي (الاسايش) وعناصر من الدفاع الوطني على خلفية استهداف الأخير لحاجز الاسايش في دوار الوحدة بالمدينة دون تسجيل إصابات.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على محافظة الحسكة، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي وعدد من الأحياء داخل مدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب قرابة 40 قرية في الريف الجنوبي والشرقي لمدينة القامشلي.

وتشهد مدينتي القامشلي والحسكة حالة من التوتر بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين منذ نهاية العام الماضي.