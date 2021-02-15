سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإدارة الذاتية تزيد الضغط على نظام الأسد وتستولي على مؤسساته في الحسكة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-15T10:38:45+0000
الإدارة الذاتية تزيد الضغط على نظام الأسد وتستولي على مؤسساته في الحسكة

شفق نيوز/ استولت الإدارة الذاتية، على مراكز تابعة للحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "الإدارة الذاتية فرضت سيطرتها يوم أمس الأحد على ثلاثة مطاحن تابعة للحكومة السورية وهي (الجزيرة - القامشلي – الحسكة)".

وأضاف المصدر أن "قوى أمنية تابعة للإدارة الذاتية استولت على مرآب الحبوب بمدينة القامشلي والذي يحوي عشرات الشاحنات الخاصة بنقل الطحين والحبوب".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من مدينة القامشلي أنه ليلة أمس جرى تبادل لاطلاق نار بين قوات الأمن الداخلي (الاسايش) وعناصر من الدفاع الوطني على خلفية استهداف الأخير لحاجز الاسايش في دوار الوحدة بالمدينة دون تسجيل إصابات.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على محافظة الحسكة، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي وعدد من الأحياء داخل مدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب قرابة 40 قرية في الريف الجنوبي والشرقي لمدينة القامشلي.

وتشهد مدينتي القامشلي والحسكة حالة من التوتر بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين منذ نهاية العام الماضي.

related

تعزيزات عسكرية روسية إلى الحسكة بالتزامن مع تصاعد التوتر بين النظام السوري والإدارة الذاتية

Date: 2021-01-18 10:03:57
تعزيزات عسكرية روسية إلى الحسكة بالتزامن مع تصاعد التوتر بين النظام السوري والإدارة الذاتية

الشرطة الروسية تسير دورية عسكرية في شمال شرقي سوريا

Date: 2020-12-14 13:05:02
الشرطة الروسية تسير دورية عسكرية في شمال شرقي سوريا

الإدارة الذاتية ترد على الخارجية السورية: تصريحاتكم تصدير للازمات وليس لها مصداقية

Date: 2021-01-15 12:31:34
الإدارة الذاتية ترد على الخارجية السورية: تصريحاتكم تصدير للازمات وليس لها مصداقية

الإدارة الذاتية الكوردية تتهم أنقرة باستخدام الفوسفور والنابالم

Date: 2019-10-16 21:53:00
الإدارة الذاتية الكوردية تتهم أنقرة باستخدام الفوسفور والنابالم

انسحاب نحو 50 جندياً أمريكياً مع عشرات الآليات من الحسكة

Date: 2019-10-10 12:50:28
انسحاب نحو 50 جندياً أمريكياً مع عشرات الآليات من الحسكة

الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 30 شخصاً في "سري كانيه" بسوريا

Date: 2020-12-29 17:00:48
الفصائل الموالية لتركيا تعتقل 30 شخصاً في "سري كانيه" بسوريا

مرصد: مقتل وجرح العشرات من قوات النظام وفصائل المعارضة في سوريا

Date: 2021-02-05 12:10:10
مرصد: مقتل وجرح العشرات من قوات النظام وفصائل المعارضة في سوريا

الإدارة الذاتية ترد على تصريحات بشار الأسد: قراءتك للواقع الفعلي في سوريا خاطئة

Date: 2020-12-13 09:03:08
الإدارة الذاتية ترد على تصريحات بشار الأسد: قراءتك للواقع الفعلي في سوريا خاطئة