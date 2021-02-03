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الإدارة الذاتية ترفع الحظر الخاص بفيروس كورونا في شمال وشرق وسوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-03T16:23:57+0000
الإدارة الذاتية ترفع الحظر الخاص بفيروس كورونا في شمال وشرق وسوريا

شفق نيوز/ أنهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، الحظر الاحترازي من فيروس كورونا، بعد أن كانت فرضته بتاريخ 23 آذار عام 2020.

وجاء في قرار رقم (27)، الذي نشرته الادارة الذاتية اليوم الأربعاء، على صفحتها:

"بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:

1- يتوقف العمل بكافة القرارات الصادرة عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا المتعلقة بالحظر الكلي أو الجزئي، التي فرضت بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19)

وذلك اعتبارًا من تاريخ 4/2/2021.

2- يُبَلّغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه".

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