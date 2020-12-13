الإدارة الذاتية ترد على تصريحات بشار الأسد: قراءتك للواقع الفعلي في سوريا خاطئة

شفق نيوز/ ردت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، في بيان على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الرئيس السوري قد أنكر خلال مشاركته الإجتماع الدوري الموسع الذي عقدته وزارة الأوقاف في جامع العثمان في دمشق، بتاريخ السابع من الشهر الجاري التنوع السائد في سوريا وحصره في المكون العربي فقط.

واعتبرت الإدارة الذاتية ذلك " تناول غير كامل للواقع السوري وإنكاره للتنوع السائد الموجود في سوريا ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الإنفتاح الواجب توفره لدى كل الأطراف التي تدّعي حرصها على مصلحة سوريا وشعبها".

وتابع البيان؛ أن "حديثه (بشار الأسد) عن التعدد والتنوع السائد في سوريا وحصره بلون واحد لسوريا، وهو الطابع العروبي البحت، لا ينسجم مع المتغيرات المطلوبة في سوريا ولا مع جهود بناء سوريا الجديدة، فهذا التناول الضيق للشكل العروبي البحت حالة إنكار واضحة لباقي المكونات الأصيلة في سوريا، ومحاولة لصهر هذه المكونات والثقافات والتعدد السوري الموجود من كرد، سريان، أرمن وشركس وغيرهم في هذه البوتقة الضيقة".

وأشار البيان إلى أن "هذه القراءة الخاطئة للواقع الفعلي في سوريا تؤثر بشكل كبير في تعميق الأزمة، وتزيد من معاناة السوريين، وبعد كل هذه المعضلات والدمار والقتل والتشريد والإحتلال والإرهاب، هو وجود من لا يزال يؤمن بأن هذا التجاهل يمكن أن يحقق أي حل، علما أن لغة الإنكار هذه هي السبب في كل هذه المآسي".

وأوضح البيان أن " العرب جزء كبير وأصيل من النسيج السوري ولكن يجب أن لا يكون هذا المكون ومن خلال استغلاله واستغلال هويته السورية منصة ينفذ من خلالها النظام سياساته مدعياً خدمة العرب في حين أنه يخدم مصلحته فقط".

وبينت أن "هذا الخطاب التقليدي لم يحقق منذ سنوات أي تقدم على صعيد الحل في سوريا وهي لغة غير مأمول منها تحقيق أي نتائج إيجابية ".

وأكد البيان إلى أن " سوريا أحوج اليوم لأن تتبنى فيها كل الأطراف لغة تتناسب مع حالة التغيير والتنوع والواقع الموجود فعليا، فالإنكار بحق أي من الشعوب أو المكونات المتعددة في سوريا يلغي غناها المجتمعي والثقافي والديني، وهذا الإلغاء لا يخدم مستقبل سوريا ووحدة شعبها، بل يسهّل كل إجراءات تفتيت وحدتها المجتمعية" .