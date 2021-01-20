الإدارة الذاتية تبعث جملة رسائل في ذكرى تأسيسها: مشروعنا منصة حل عام في سوريا

شفق نيوز/ قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، إن مشروعها "واقعي" و"عملي"، بـ"مقاييس وطنية سورية"، لافتة إلى هذا المشروع "حل عام في سوريا".

جاء ذلك في بيان للإدارة بمناسبة مرور سبع سنوات على تأسيسها.

ويقود الكورد الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وتسيطر على أكثر من 20% من مساحة الأراضي السورية وتسعى للحصول على الاعتراف الرسمي من الحكومة السورية والمجتمع الدولي.

وأوضحت الإدارة في البيان، وورد لوكالة شفق نيوز، "في ظل التعقيد الذي طغى على الواقع السوري منذ هيمنة حزب البعث على الحكم في سوريا وما نجم عن سياساته التعسفية والقمعية والتي أدت إلى ثورة عارمة قام بها الشعب السوري رغبة في تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية، ما يزال النظام مصرا على نهجه وفكره المذكور".

وتابع "إضافة لذلك تحول الواقع السوري بفعل انحراف الخط الثوري السوري عن مساره السليم ووقوع بعض الأطراف التي أدرجت نفسها في خانة الثوريين في سوريا في حضن قوى إقليمية ومنها تركيا التي حولت هؤلاء إلى مرتزقة وأدوات ورأس حربة لها في سوريا ومناطق أخرى خدمة لأجنداته وباتت، ومن خلالهم، تحارب السوريين وتزيد خلافاتهم وتعمق أزمتهم.”

وأكد أن "مشروع الإدارة الذاتية هو المشروع النوعي الذي ظهر وسط هذه العواصف وتداخل المصالح والأجندات مع السياسة المركزية للنظام، هذا المشروع الذي تأسس على أسس متينة ومبادئ الشراكة المجتمعية يتحول اليوم لبوصلة الحل الوحيد وسط تقاذف التهم وتوالي التقصيرات والمسؤوليات أمام السوريين ومستقبله". بحسب ما جاء في البيان.

وتوه "مع مرور سبع سنوات على تأسيس مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية انطلاقا من الجزيرة في 21- كانون الثاني- 2014 ودخول هذا المشروع عامه الثامن يتم التأكيد بكل السبل على أنه مشروع مستوحى من الحاجة السورية ونابع من ضرورات التحرك نحو سلمية التغيير الديمقراطي في سوريا".

وشددت الإدارة الذاتية على ان "بالرغم من كل مخططات التصفية والهجمات التي تمت وما تزال على هذا المشروع فإن دوامه وتطوره تأكيد تام على أنه يمثل المسار نحو سوريا الديمقراطية التعددية".

كما نوهت إلى أن "كل من يتجاهل هذا المشروع ويحاول إفشاله لهو يسعى إلى دحض المسلمات الأساسية والأركان الثابتة في تحقيق التغيير الديمقراطي في سوريا والاستقرار العام. مشروعنا هو مشروع واقعي وعملي ثابت له مقاييس وطنية سورية بامتياز وهو منصة حل عام في سوريا ويخدم كل التطلعات السورية بدون تمييز".