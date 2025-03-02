الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا تحذر من إيقاف العراق إعادة رعاياه

شفق نيوز/ علقت الإدارة الذاتية الكوردية في شمال شرق سوريا، يوم الأحد، بشأن قرار الحكومة العراقية إيقاف إعادة رعاياها من مخيمي "الهول" و"روج"، مؤكدة أن هذا القرار يشكل "عبئاً كبيراً" على الإدارة الذاتية وله تداعيات سلبية.

وقال الرئيس المشارك لمكتب النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شيخ موس أحمد، لموقع "نورث برس"، إن "قرار الحكومة العراقية بإيقاف إعادة رعاياها له إثر سلبي على الإدارة الذاتية لوجود عدد هائل من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين ضمن المخيمات".

وأضاف أحمد، أن "الإدارة الذاتية أعلنت في وقت سابق بإخلاء المخيمات ضمن مناطقها"، مضيفاً "بطبيعة الحال لن نرغم أحداً على العودة قسراً".

ومنذ العام الحالي غادرت أربعة دفعات من اللاجئين العراقيين مخيمي "الهول" و"روج" وذلك بالتنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية.

وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إيقاف عمليات إعادة المواطنين العراقيين من مخيم "الهول" و"روج" بشمال شرقي سوريا، وذلك نتيجة مشاكل في الميزانية، عقب وقف المساعدات الأميركية، وفق وسائل إعلام عراقية.

وبحسب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد ساعات من توليه منصبه لفترة ولاية ثانية، "يجب على جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولين عن برامج مساعدات التنمية الخارجية للولايات المتحدة إيقاف الالتزامات الجديدة وصرف أموال مساعدات التنمية على الفور".