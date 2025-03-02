الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا تحذر من إيقاف العراق إعادة رعاياه

الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا تحذر من إيقاف العراق إعادة رعاياه
شفق نيوز/ علقت الإدارة الذاتية الكوردية في شمال شرق سوريا، يوم الأحد، بشأن قرار الحكومة العراقية إيقاف إعادة رعاياها من مخيمي "الهول" و"روج"، مؤكدة أن هذا القرار يشكل "عبئاً كبيراً" على الإدارة الذاتية وله تداعيات سلبية.
وقال الرئيس المشارك لمكتب النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شيخ موس أحمد، لموقع "نورث برس"، إن "قرار الحكومة العراقية بإيقاف إعادة رعاياها له إثر سلبي على الإدارة الذاتية لوجود عدد هائل من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين ضمن المخيمات".
وأضاف أحمد، أن "الإدارة الذاتية أعلنت في وقت سابق بإخلاء المخيمات ضمن مناطقها"، مضيفاً "بطبيعة الحال لن نرغم أحداً على العودة قسراً".
ومنذ العام الحالي غادرت أربعة دفعات من اللاجئين العراقيين مخيمي "الهول" و"روج" وذلك بالتنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية.
وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إيقاف عمليات إعادة المواطنين العراقيين من مخيم "الهول" و"روج" بشمال شرقي سوريا، وذلك نتيجة مشاكل في الميزانية، عقب وقف المساعدات الأميركية، وفق وسائل إعلام عراقية.
وبحسب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد ساعات من توليه منصبه لفترة ولاية ثانية، "يجب على جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولين عن برامج مساعدات التنمية الخارجية للولايات المتحدة إيقاف الالتزامات الجديدة وصرف أموال مساعدات التنمية على الفور".