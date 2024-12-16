الإدارة الذاتية الكوردية تعلن عن مبادرة للاتفاق مع فصائل المعارضة السورية

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية الكوردية في شمال شرق سوريا، يوم الإثنين، عن مبادرة للوصول إلى اتفاق مع السلطة في دمشق ⁧‫والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وقالت الإدارة الذاتية الكوردية، إن "التعاون مع السلطات الجديدة بدمشق في صالح السوريين"، داعية إلى "وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية ⁧".

ولفتت الإدارة إلى أن "مبادرة الحوار السوري - السوري تهدف إلى بناء البلاد"، داعية الى "عقد اجتماع طارئ في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية⁧".

وشددت الإدارة الذاتية الكوردية، على "وجوب توزيع الثروات الاقتصادية بعدل بين كل المناطق السورية".

ودعت إلى "الحفاظ على وحدة سوريا وحمايتها من الهجمات التركية".