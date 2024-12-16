الإدارة الذاتية الكوردية تعلن عن مبادرة للاتفاق مع فصائل المعارضة السورية
شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية الكوردية في شمال شرق سوريا، يوم الإثنين، عن مبادرة للوصول إلى اتفاق مع السلطة في دمشق والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة.
وقالت الإدارة الذاتية الكوردية، إن "التعاون مع السلطات الجديدة بدمشق في صالح السوريين"، داعية إلى "وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية ".
ولفتت الإدارة إلى أن "مبادرة الحوار السوري - السوري تهدف إلى بناء البلاد"، داعية الى "عقد اجتماع طارئ في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية".
وشددت الإدارة الذاتية الكوردية، على "وجوب توزيع الثروات الاقتصادية بعدل بين كل المناطق السورية".
ودعت إلى "الحفاظ على وحدة سوريا وحمايتها من الهجمات التركية".