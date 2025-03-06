"الأخطر منذ سقوط الأسد".. الدفاع السورية لشفق نيوز: مقتل 13 شرطيا باشتباكات "جبلة"

شفق نيوز/ كشفت مصادر متعددة في سوريا، يوم الخميس، عن مقتل العشرات من قوات الشرطة، في شمال الساحل السوري، جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة مع أنصار النظام السوري السابق.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية لوكالة شفق نيوز، أن "قوات الجيش السوري توجهت إلى مكان الاشتباكات في منطقة جبلة بالساحل السوري، لتكون ساندة بجانب قوات الشرطة والقوات الأمنية".

وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر أسمه، أن "عدد القتلى حتى هذه اللحظة هو 13 شرطيا".

في السياق، أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات في منطقة جبلة، بالساحل السوري ما تزال مستمرة".

وأضاف أن "هذه الاشتباكات هي الأخطر منذ سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت قبل قليل، نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام، وإعادة الاستقرار للمنطقة.

وأضاف المصدر: "قوات وزارة الدفاع ستكون رديفة لقوات الأمن العام التي تمتص الهجوم الذي قامت به فلول ميليشيات الأسد على عدة مناطق بشكل موحد".

وكانت قد أفادت "سانا" في وقت سابق اليوم، بأن "مجموعات من فلول النظام السوري السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية وتستهدف سيارات الأهالي".

ونقلت عن مسؤولين محليين بمحافظة اللاذقية قولهم إن "قواتنا تفرض طوقا أمنيا لمحاصرة فلول النظام المخلوع في قريتي بيت عانا والدالية"، وكانت قد شهدت بلدة بيت عانا بريف اللاذقية في سوريا إطلاق نار استهدف سيارة للأمن.