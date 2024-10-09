الأجواء العراقية تفتح "تحقيقاً" داخل شركة طيران فرنسية

شفق نيوز/ أفادت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، يوم الأربعاء، بأنها فتحت تحقيقاً داخلياً بعد أن حلقت إحدى طائراتها فوق العراق في الأول من الشهر الجاري أثناء هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.

وذكرت الشركة أن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى دبي وقت وقوع الهجوم عبر ممر خاص تستخدمه جميع شركات الطيران في جنوب العراق، وبعد 15 دقيقة غادرت المجال الجوي الذي لم يغلق أمام حركة الطائرات حتى الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت "دون انتظار تعليمات من السلطات العراقية، قررت إير فرانس تعليق تحليق طائراتها فوق المجال الجوي للبلاد بداية من الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش".

وكانت قناة "تي. إف1" التليفزيونية أول من أورد أنباء التحقيق.

وكانت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" و"ترانسافيا" المنخفضة التكلفة التابعة لها، أعلنتا، الإثنين تمديد تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وإلى بيروت حتى 26 منه "بسبب الوضع الأمني".

وأكدت الشركتان التابعتان لمجموعة "إير فرانس-كاي أل إم" أن "استئناف العمليات سيظل خاضعاً لتقييم الوضع". وكانت الرحلات معلقة حتى الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على أقل تقدير.

وتأتي الخطوة في ضوء التوتر في الشرق الأوسط حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، بينما نفذت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل ردا على اغتيال الدولة العبرية شخصيات موالية لها.

وأطلقت إيران، الثلاثاء الماضي، نحو مئتي صاروخ على إسرائيل في هجوم هو الثاني المعلن لها على أراضي الدولة العبرية، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في تموز/ يوليو الماضي في عملية نُسبت لإسرائيل.