الإبلاغ عن عبوات ناسفة في الكليات والجامعات الأمريكية

شفق نيوز / تلقت الأجهزة الأمنية الأمريكية، يوم الاثنين، بلاغات بزرع عبوات ناسفة في العديد من الكليات والجامعات المعروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتلقت ست كليات وجامعات، تهديدات بوجود قنابل صباح اليوم، وهي Southern University and A&M، جامعة هوارد، جامعة بيثون كوكمان، جامعة ولاية ألباني، جامعة ولاية بوي، جامعة ولاية ديلاوير.

وفي جامعة (بوي ستيت) في ولاية ماريلاند، تم الإبلاغ عن وجود قنبلة عند حوالي الساعة 8:30 صباحا، وعلى الأثر حضرت الشرطة وقامت الكلاب وفرقة المتفجرات بمسح الحرم الجامعي".

وذكرت الجامعة في تغريدة على تويتر: "نظرا لتهديد وجود قنبلة في الحرم الجامعي، سيتم إغلاق جامعة BSU مؤقتا اليوم 31 يناير 2022، يعمل أفراد الطوارئ على تتقييم الوضع. ينصح جميع الأشخاص في الحرم الجامعي بتأمين الحماية في مكانهم حتى يتم توفير مزيد من المعلومات".

من جانبها، تلقت إدارة شرطة واشنطن العاصمة، بلاغاً عن قنبلة في مبنى إداري غير مأهول في جامعة هوارد، في تمام الساعة 4:30 صباح يوم الاثنين.