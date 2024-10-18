اليونيفيل: أُستهدفنا 5 مرات بشكل "معتمد" والدمار في القرى اللبنانية صادم

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، يوم الجمعة، أنه تم استهداف القوات العاملة في جنوب لبنان 5 مرات بشكل "متعمد".

وقال "مواقعنا استهدفت مرارا في لبنان مما عرض قوات حفظ السلام للخطر‬".

ووصف المتحدث باسم اليونيفيل الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق وما بعده بأنه "صادم".

وشدد المتحدث باسم اليونيفيل على ضرورة بقاء القوات في لبنان، مؤكدا أن "معنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وعندما سُئل عن إمكانية اللجوء للدفاع عن النفس ضد إسرائيل، قال المتحدث باسم اليونيفيل: "يمكن اللجوء إليه ولكن من المهم تهدئة التوتر".

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل العثور على استخدام محتمل لمادة الفسفور الأبيض قرب إحدى القواعد وقال "عثرنا على أثر لاستخدام محتمل للفسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا".

وقال المتحدث باسم اليونيفيل إن "طائرة مسيرة سقطت قبالة سواحل لبنان جاءت من الجنوب ودارت حول سفينتنا واقتربت لمسافة أمتار قليلة".