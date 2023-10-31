اليونيسيف تكشف عن فقدان 940 طفلا في قطاع غزة بسبب الحرب

شفق نيوز/ كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الثلاثاء، عن بلاغات بفقدان 940 طفلا في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع، في السابع من أكتوبر الجاري.

وفي مؤتمر صحفي، حذر متحدث باسم "يونيسف" من "خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف، مع توفر 5 بالمئة فقط من إمدادات المياه الصالحة للشرب".

وفي ذات المؤتمر الصحفي، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن "كارثة صحية عامة" وشيكة في غزة، وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان سلطات الصحة في غزة، ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 8525 شخصا، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم 3542 طفلا، جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول.

واندلعت الحرب بعد أن شن مسلحو حركة حماس المصنفة على لائحة الإرهاب، هجوما مباغتا على إسرائيل، في 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.