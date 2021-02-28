سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اليونيسيف تعلن مصرع ثلاثة اطفال بحريق في "الهول": يواجهون وصمة عار معيشية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-28T17:04:13+0000
اليونيسيف تعلن مصرع ثلاثة اطفال بحريق في "الهول": يواجهون وصمة عار معيشية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة اليونيسيف، يوم الأحد، عن مصرع ثلاثة أطفال وإصابة 15 آخرين باندلاع حريق في مخيم الهول شمال وشرق سوريا، داعية إلى إعادة الأطفال إلى منازلهم ودمجهم في المجتمعات المحلية.

وقالت المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الأطفال في مخيم الهول لا يواجهون وصمة العار التي يعيشونها فحسب، وإنما أيضاً ظروفاً معيشية صعبة للغاية حيث الخدمات الأساسية شحيحة أو غير متوفرة في بعض الحالات".

وأضافت أن "احتجاز الأطفال هو الخيار الأخير، وان حدث فيجب ان يكون لأقصر مدة ممكنة، ويجب عدم احتجاز الأطفال بناء على الروابط الأسرية المبنية على الشكوك بوجود علاقة للعائلة مع مجموعات مسلحة أوعضوية أحد أفراد العائلة في المجموعات المسلحة".

وأكدت المنظمة الدولية أنه يتوجب على سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وعلى الدول الأعضاء "فعل كل ما يمكن من أجل اعادة الأطفال الموجودين حالياً في شمال وشرق سوريا الى بيوتهم وإعادة دمجهم في المجتمعات المحلية وإجلاء كافة الأطفال الأجانب الى اوطانهم الأصلية بطريقة كريمة وآمنة".

وناشدت كافة الدول الأعضاء بـ"إصدار أوراق الأحوال المدنية للأطفال الذين ولدوا لمواطنيهم، من اجل تجنب ان يصبح هؤلاء الأطفال بدون جنسية، وهذا يتماشى مع المصالح الفضلى للطفل والمعايير الدولية".

ويتواجد في مخيم الهول والمناطق المحيطة في شمال وشرق سوريا أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، يقبعون في المخيمات والسجون، بالإضافة إلى الآلاف من الأطفال السوريين بحسب اليونيسيف.

related

سوريا.. خروج دفعة أخرى من مخيم يضم عائلات داعش

Date: 2021-01-28 16:19:59
سوريا.. خروج دفعة أخرى من مخيم يضم عائلات داعش

وفاة 3 أشخاص بحريق في مخيم يضم عائلات "داعش" بسوريا

Date: 2021-02-27 21:01:08
وفاة 3 أشخاص بحريق في مخيم يضم عائلات "داعش" بسوريا

هروب دواعش من مخيّم الهول

Date: 2019-10-09 20:15:30
هروب دواعش من مخيّم الهول

مئات يغادرون مخيماً يضم عائلات داعش في سوريا

Date: 2020-11-24 16:19:58
مئات يغادرون مخيماً يضم عائلات داعش في سوريا

دفعة جديدة تغادر مخيماً يضم عائلات داعش في سوريا

Date: 2020-12-10 15:30:02
دفعة جديدة تغادر مخيماً يضم عائلات داعش في سوريا

ملثمان يقتلان شاباً عراقياً في مخيم بريف الحسكة السورية

Date: 2020-12-14 17:54:39
ملثمان يقتلان شاباً عراقياً في مخيم بريف الحسكة السورية