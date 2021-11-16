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اليونيسف: 1.6 مليون طفل انقطعوا عن الدراسة منذ تفشي الوباء

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-16T05:14:57+0000
اليونيسف: 1.6 مليون طفل انقطعوا عن الدراسة منذ تفشي الوباء

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، أن نحو 1.6 مليون طفل في العالم انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء كورونا، ودعت الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال.

وأكدت اليونيسف، في منشور مقتضب عبر حسابها على مواقع التواصل،  أن وباء كورونا تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم.

كما شددت على أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم.

وفي العراق عاود التلاميذ والطلبة المباشرة بالتعليم الحضوري مطلع الشهر الجاري، فيما انطلق في قليم كوردستان  منتصف ايلول الماضي، وذلك بعد عامين من انقطاعها بسبب الجائحة.

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