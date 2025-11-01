اليونان.. مقتل وإصابة 16 شخصاً في هجوم مسلح

شفق نيوز- أثينا

أفادت وسائل إعلام يونانية، يوم السبت، بمقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بينهم عدة أطفال في هجوم مسلح استهدف قرية فوريزيا في جزيرة كريت.

وأطلق المهاجمون آلاف الطلقات على المنازل والسيارات والسكان خلال الهجوم، فيما لم تتوفر حتى الآن معلومات رسمية عن دوافع الحادث.

لكن وسائل الإعلام المحلية رجحت أن يكون الحادث مرتبطاً بتصاعد نزاع دموي بين عائلتين، وهو أمر شائع في الجزيرة منذ منتصف القرن الماضي.

كما لم يستبعد أن يكون الهجوم رداً على تفجير وقع الليلة السابقة في موقع بناء بالقرية، تسبب في أضرار كبيرة بالممتلكات.

ونُقل بعض المصابين بواسطة سيارات وجرارات إلى المستشفى، بعد تأخر وصول سيارات الإسعاف لأسباب تتعلق بالأمان فيما قامت وحدات خاصة من الشرطة لاحقاً بتفتيش المنازل في القرية.