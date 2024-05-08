اليونان.. متظاهرون يقتحمون فندقا يؤوي إسرائيليين في أثينا واشتباكات مع الشرطة

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم الأربعاء، بأن عددا من المتظاهرين اقتحموا فندقاً يؤوي إسرائيليين، في العاصمة اليونانية اثينا، في حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين آخرين خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.

ووقعت هذه الأحداث في أثينا، غداة شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وجويا على جزء من شرق رفح بقطاع غزة.

وأشار موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، إلى أن عددا من المتظاهرين اقتحموا فندقاً يؤوي إسرائيليين، بهدف إخراجهم منه.

ونشرت مواقع إسرائيلية فيديو للمحتجين في شارع بأثينا، قالت إنه يرصد لحظات محاولة محتجين اقتحام الفندق.

وفي العاصمة اثينا، لوح ما يربو على 300 شخص بالأعلام الفلسطينية واحتشدوا خارج مبنى البرلمان.

وقال المحتج أنطونيس دافانيلوس، وهو متقاعد يبلغ من العمر 60عاما: "نحن هنا لإظهار تضامنا وسنقدم دعمنا عندما يطلب منا الفلسطينيون ذلك".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة صغيرة من المتظاهرين مقابل مقر البرلمان، لكن المواجهات لم تستمر طويلا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 34789 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 78204 في الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.