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اليونان تلغي قرار مصادرة ناقلة نفط إيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-09T14:26:51+0000
اليونان تلغي قرار مصادرة ناقلة نفط إيرانية

شفق نيوز / ألغت محكمة استئناف في اليونان، يوم الخميس، حكما يصرح بمصادرة النفط الخام من ناقلة "ترفع العلم الإيراني".

ويأتي ذلك، وسط نزاع مضطرب بشأن العقوبات الدولية على صادرات النفط الإيرانية.

وكانت السلطات اليونانية، قد احتجزت الناقلة الإيرانية، "بشكل مؤقت" منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأكد مسؤولون يونانيون وإيرانيون أن "محكمة الاستئناف في مدينة هالكيدة الساحلية نقضت قرار محكمة أدنى بالسماح بمصادرة شحنة الناقلة".

من جانبها، ذكرت السفارة الإيرانية في أثينا، بحسب بيان لها، أن "بعد إصدار المحكمة حكمها، ستتم إعادة شحنة النفط بالكامل.. القضية ما تزال موضع مشاورات مكثفة بين البلدين لضمان التنفيذ الكامل للحكم".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن قبل أكثر من أسبوع، مصادرة ناقلتي نفط تحملان العلم اليوناني، في مياه الخليج، وذلك بعد أن تحركت من أحد موانئ البصرة جنوبي العراق.

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