اليونان.. تعليق حركة الطيران بعد تعطل منظومة الاتصالات

مسافرون في مطار أثينا الدولي (أ ف ب)

شفق نيوز- أثينا

أفادت السلطات اليونانية، يوم الأحد، بتعليق حركة الطيران في جميع أنحاء البلاد بعد أن أدت أعطال في الترددات اللاسلكية إلى شلل منظومة الاتصالات الجوية.

وأوضحت هيئة الطيران ‌المدني اليونانية، أن بعض الرحلات الجوية التي تحلق عبر المجال الجوي اليوناني وفي المنطقة لا تزال سارية، لكن قيوداً فُرضت على عمليات المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال رئيس رابطة مراقبي الحركة الجوية ⁠اليونانية لمحطة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية "E. R. T"، إنه "لسبب ما، انقطعت جميع الترددات فجأة.. لم نتمكن من التواصل مع الطائرات في الجو".

وأضاف: "لم ⁠يتم إبلاغنا بسبب هذه المشكلة.. من ‌المؤكد أن المعدات التي لدينا ⁠قديمة للغاية. أبلغنا عن ⁠هذا الأمر عدة مرات من قبل".

وقال مسؤول في وزارة النقل اليونانية لـ"رويترز"، إن بعض الطائرات المتجهة شمالاً وشرقاً سُمح لها بالإقلاع. وأعلن المسؤول، تأجيل أكثر من 75 رحلة جوية.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية، فراغ المجال الجوي اليوناني، إلى حد كبير.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، إلى تعليق رحلات الوصول والمغادرة في مطار إلفثيريوس فينيزيلوس الدولي في أثينا، في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، بعد بلاغات من صالة المغادرة، المكتظة بالمسافرين.

وفي إسرائيل، أعلن متحدث باسم هيئة المطارات، إغلاق المجال الجوي اليوناني، حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش)، وأصدر إرشادات للمسافرين بتوقع تأخيرات في الوصول والمغادرة.