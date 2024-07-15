اليوم.. ترامب سيعلن عن اسم نائبه المحتمل

شفق نيوز/ أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم الإثنين، أن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب سيعلن عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس في وقت لاحق من اليوم.

عزز دونالد ترامب وضعه في الحزب الجمهوري خلال مؤتمر الحزب لعام 2024 هذا الأسبوع بعد أن نجا من محاولة اغتيال واجتاز العديد من النزاعات القانونية ليصل إلى ترشيح الحزب له في الانتخابات الرئاسية.

وقال بريت باير الصحفي في فوكس نيوز إن ترامب أبلغه أنه سيعلن عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس في السباق الرئاسي اليوم الاثنين.

ويعتبر السيناتور جيمس ديفيد فانس عن ولاية أوهايو السناتور ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا ودوج بورجوم حاكم ولاية نورث داكوتا هم المرشحون الأوفر حظًا، وسيلقي كل منهم كلمة في المؤتمر.

وسيكون المؤتمر في ميلووكي بولاية ويسكونسن فعالية احتفالية لترشيح ترامب رسميًا، إلا أنه يأتي وسط فترة توتر يسجلها تاريخ الولايات المتحدة قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر بين الرئيس جو بايدن (81 عامًا) والرئيس السابق ترامب (78 عامًا).