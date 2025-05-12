اليوم.. محادثات هندية باكستانية لبحث الخطوات التالية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام هندية، يوم الاثنين، بأن القيادات العسكرية الهندية والباكستانية ستجري ومحادثات اليوم على خلفية الهدنة المؤقتة، للتباحث بشأن ما ستؤول إليه الأمور.

ونقلت وسائل الإعلام عن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، قوله إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في جميع أنحاء جامو وكشمير الليلة الماضية".

وألغت الهند إخطاراً للطيارين بإغلاق 32 مطاراً بموجب تعليمات من القوات الجوية.

وقال القائد العام للعمليات العسكرية الهندية، إن الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان، أمس الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية نيودلهي الرد حال تكرارها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأول السبت، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار "شامل وفوري".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر، أن عدداً من المسؤولين الكبار في الهند "غضبوا غضباً شديداً" من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق بين الهند وباكستان، بعد قصف مدفعي وصاروخي متبادل.

وذكرت أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان ترامب وتخطيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن كشمير.

وأضافت "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادرها، أن خطوة ترامب تمثل "انتصاراً دبلوماسياً كبيراً" لباكستان وخفضا لمستوى مودي.

وذكر مصدر لـ"بلومبيرغ"، أن مودي لم يلتزم خلال مكالمته مع جيه دي فانس نائب الرئيس ترامب بخفض التصعيد وشدد على الرد بقوة إذا صعدت باكستان.

وبدأ التوتر بين الدولتين في 22 نيسان/ أبريل الماضي عندما شهد الشطر الهندي من كشمير هجوما نفذه مسلّحون قتلوا خلاله 26 شخصاً في موقع سياحي.

واتهمت الهند جماعة "عسكر طيبة" بتنفيذ الهجوم، لكن إسلام آباد نفت أي علاقة لها به ودعت إلى تحقيق مستقل.