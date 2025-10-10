اليوم..مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر بين واشنطن وكراكاس

شفق نيوز- واشنطن

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في فنزويلا، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة بعد سلسلة من الحوادث البحرية بين القوات الأميركية والزوارق الفنزويلية قرب السواحل.

وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، إن "فنزويلا هي من طلبت عقد الجلسة"، مشيرًا إلى أن "الطلب حظي بدعم من روسيا والصين".

وأوضح المصدر، أن "الجلسة من المقرر أن تُعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت موسكو)".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين واشنطن وكراكاس، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من عدة دول اعتبرت هذه التحركات انتهاكًا للسيادة الفنزويلية.

وأبلغ ترمب الكونغرس الأسبوع الماضي بأنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.

ويقول منتقدون، إن "قصف القوارب محاولة أخرى من ترمب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية، فيما تساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأميركي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.

وقال هيجسيث "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأميركي".