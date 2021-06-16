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اليوم.. بوتين يلتقي بايدن في جنيف وثلاثة ملفات على الطاولة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-16T09:36:21+0000
اليوم.. بوتين يلتقي بايدن في جنيف وثلاثة ملفات على الطاولة

شفق نيوز/ غادرت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة سوتشي متوجهة إلى جنيف حيث سيلتقي اليوم نظيره الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن تنطلق أول لقاء قمة بين بوتين وبايدن اليوم الأربعاء في الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش في فيلا "لا غرانج" في جنيف وستتألف من ثلاثة أجزاء.

وتضم أجندة الاجتماع طيفا واسعا من المسائل، منها الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا ومحاربة الجريمة السيبرانية والتعاون الاقتصادي وتغيرات المناخ ومختلف النزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

ومن المتوقع أن يعقد بوتين وبايدن في أعقاب القمة مؤتمرين صحفيين منفصلين.

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