اليوم الثاني.. انتهاء مباحثات أوكرانيا وروسيا "دون أي تقدّم"

شفق نيوز- جنيف

انتهت جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا، يوم الأربعاء، بشكل مفاجئ بعد ساعتين فقط من انطلاقها في جنيف بسويسرا، دون تحقيق تقدم ملموس، في حين اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتعمّد عرقلة إحراز اي تقدّم نحو التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وقال زيلينسكي للصحفيين، في محادثة عبر تطبيق واتساب بعد انتهاء المحادثات بوقت قصير، "نرى أن تقدّماً قد أُحرِز، لكن المواقف تختلف في الوقت الحالي لأن المفاوضات كانت صعبة".

بموازاة ذلك، قال رستم أوميروف، الذي يقود فريق كييف للتفاوض، في تصريح منفصل إن اليوم الثاني اتسم بمفاوضات "مكثفة تناولت موضوعات مهمة".

وأضاف أن الجانبين "عملا على صياغة قرارات يمكن إرسالها إلى رئيسي البلدين".

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن كبير مفاوضي موسكو فلاديمير ميدينسكي قوله إنه من المقرر عقد مباحثات جديدة "في المستقبل القريب".

وتجري محادثات السلام بوساطة أميركية في سويسرا، في وقت أشار فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرتين في الأيام القليلة الماضية إلى أن الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان نجاح المحادثات تقع على عاتق أوكرانيا ورئيسها.