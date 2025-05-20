اليوم.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الـ 17 من العقوبات ضد روسيا

شفق نيوز/ تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عالي المستوى يجمع وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يسفر اللقاء عن المصادقة على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، في تصعيد جديد ضمن سلسلة الردود الأوروبية على الحرب في أوكرانيا.

ويستهل الوزراء الأوروبيون يومهم بمناقشات دفاعية بحضور الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الذي سينضم عبر الإنترنت إلى وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، في جلسة تتمحور حول مواصلة الدعم العسكري لكييف، بما يشمل تزويدها بالأسلحة والذخيرة.

وفي الجزء الثاني من الاجتماع، ينتقل الملف الأوكراني إلى الطاولة الدبلوماسية، حيث ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندير سيبيغا عبر تقنية الفيديو، لمناقشة التطورات الأخيرة والدفع نحو تعزيز الدعم السياسي والمالي.

وفي خطوة قد تثير ردود أفعال روسية قوية، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه ضخ نحو 1.9 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشتريات عسكرية لصالح أوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ، بالإضافة إلى دعم الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وتؤكد رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن بروكسل ترفض كليًا أي حلول تفرض نزع سلاح أوكرانيا أو إدخالها في حالة حياد قسري ضمن أي تسوية سلام مستقبلية.

في حين، نقلت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن بعض الدول الأعضاء قد تطرح للنقاش إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، على خلفية عمليتها العسكرية المتواصلة في قطاع غزة، ما يضيف بعداً جديداً لتوازنات السياسة الأوروبية في الشرق الأوسط.