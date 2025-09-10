اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن استهداف الدوحة

شفق نيوز- نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة طارئة للبحث في الهجوم الذي شنّته إسرائيل على مقر لقادة حركة حماس في الدوحة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن الاجتماع، المقرر عقده الساعة (السابعة مساءً بتوقيت غرينتش)، جاء بطلب من الجزائر وباكستان.

وشنّت إسرائيل، يوم أمس الثلاثاء، هجوماً على العاصمة القطرية الدوحة، استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"، وهو الأمر الذي أدانته الدوحة بشدة.

وكانت دول عربية عدة قد نددت بالهجوم، مؤكدة أنه يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي وسيادة قطر، فيما أكد قادة عرب تضامنهم الكامل مع الدوحة.