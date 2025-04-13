اليمن.. 3 انفجارات تهز صنعاء باستهداف أمريكي لمصنع "السواري"

شفق نيوز/ شن طيران الجيش الأمريكي، مساء اليوم الأحد، ثلاث غارات على مصنع "السواري للسيراميك" في مديرية بني مطر بالعاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أفادت به قناة "المسيرة".

وأمس السبت، استهدفت غارات أمريكية عديدة مديريات الصومعة وآل سالم والمنيرة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر في منتصف مارس/آذار الماضي القوات الأمريكية بشن ضربات مكثفة ضد منشآت للحوثيين، ووفقا للقيادة المركزية للقوات الأمريكية، تهدف العملية لحماية المصالح الأمريكية.

ورداً على ذلك، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين شن سلسلة من الهجمات على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر.

وتواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد مواقع إسرائيلية وأخرى في البحر الأحمر، معلنة استهدافها للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ضمن حملتها لفرض حظر بحري تضامناً مع غزة.