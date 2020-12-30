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اليمن.. نجاة وزراء الحكومة الجديدة من انفجارين بمطار عدن

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-30T12:00:11+0000
اليمن.. نجاة وزراء الحكومة الجديدة من انفجارين بمطار عدن

شفق نيوز/ أكدت مصادر أمنية، الأربعاء، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارين  وقعا في مطار عدن.

وذكر شهود عيان ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، حسبما ذكرت "رويترز".

وأفادت المصادر بأن 5 قتلى من المدنيين سقطوا جراء التفجيرين فضلا عن إصابة عشرات الجرحى بينهم مسؤولون محليون في عدن.

وأكدت هذه المصادر سماع تحليق طائرات مسيرة قبل وقوع الانفجارين بمطار عدن، في حين رجحت خبراء أمنيون أن يكون الانفجاران ناجمان عن هجمات صاروخية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان: "نطمئن ابناء شعبنا العظيم ان جميع اعضاء الحكومة بخير، ونؤكد ان الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني".

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