اليمن.. مقتل وإصابة 36 شخصا في الهجوم الاسرائيلي على الحديدة

شفق نيوز/ قتل 3 أشخاص وأصيب 33 آخرون في الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة، التي يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن، بحسب ما أفادت قناة تابعة للحركة الأحد.

وأشارت قناة "المسيرة" إلى سقوط أربع قتلى بينهم عامل في الميناء وثلاثة مهندسين في محطة كهرباء "الحالي"، بالإضافة لإصابة 33 آخرين بجروح.

ولا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين في المواقع المتضررة من الغارات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأحد، شن غارات على أهداف تابعة لجماعة الحوثي اليمنية.

وقال إن الغارات "شملت محطة كهرباء وميناء بحرياً يُستخدم لاستيراد النفط".

وأوضح بيان الجيش أن عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو، بينها طائرات حربية وأخرى للتزود بالوقود وطائرات استخبارية أغارت على أهداف يستخدمها نظام الحوثي في منطقتي رأس عيسى والحديدة.

وأضاف البيان أن هذه الضربات تأتي رداً على الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل.